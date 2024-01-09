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Dünya

Sierra Leone'de darbe girişimi: 27 askere ''vatana ihanet'' suçlaması

Sierra Leone'de 26 Kasım 2023'te meydana gelen darbe teşebbüsü sonrası, askeri mahkeme 27 askeri 'vatana ihanet' ile suçladı.

AA9 Ocak 2024 Salı 03:09 - Güncelleme:
Sierra Leone'de darbe girişimi: 27 askere ''vatana ihanet'' suçlaması
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Sierra Leone askeri mahkemesi, 26 Kasım 2023'teki darbe girişiminde ilişkin 27 askere "vatana ihanet" suçlamasında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, darbe girişimine ilişkin soruşturmalar ve yargılanma sürecine yeniden başlandı.

Soruşturmalar kapsamında askeri mahkeme, aralarında bir yarbayın da bulunduğu 27 askere "vatana ihanet" suçlamasında bulundu.

SİERRA LEONE'DEKİ DARBE GİRİŞİMİ

Bir grup tarafından 26 Kasım 2023'te Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmiş, olaylar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 asker ve bir polisin olduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, kışla ile hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu açıklamıştı. Darbe girişimine ilişkin aralarında askerler ve polislerin bulunduğu 57 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden aralarında eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın korumasının da bulunduğu 12 kişiye "vatana ihanet" suçlamasında bulunulmuştu.

Saldırıların ardından ifadeye çağrılan eski Cumhurbaşkanı Koroma da daha sonra "vatana ihanet" ile suçlanmıştı.

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