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Dünya

Silah satışı krizi İsrail'i gerdi! Muhalefet lideri Lapid'den hükümete yaylım ateşi

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, sosyal medya X hesabı üzerinden hükümeti hedef aldı. Kanada'nın İsrail'e silah satışını durdurma kararına ilişkin açıklamada bulunan Lapid, ülkenin dış ilişkilerinde çöküş yaşandığını belirtti.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 03:01 - Güncelleme:
Silah satışı krizi İsrail'i gerdi! Muhalefet lideri Lapid'den hükümete yaylım ateşi
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Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, ülkesinde "ihmalkar" olarak nitelendirdiği bir hükümetin varlığı nedeniyle Tel Aviv'in dış ilişkilerinde çöküşe tanık olduğunu belirtti.

Lapid, Kanada hükümetinin İsrail'e silah satışını durdurma kararına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

KANADA'NIN KARARINA TEPKİ

Kanada'nın İsrail'e silah tedarikini durdurma kararının "yanlış, zararlı ve tehlikeli" olduğunu savunan Lapid, ülkesinin aşırılıkçı ve sert bir terör örgütüne karşı savaş yürüttüğünü, Kanadalıların gerçekte ne olduğunu anlamadıklarını ileri sürdü.

Lapid, "Bu, İsrail'in dış ilişkilerinin, kötü yönetilen, ihmalkar bir hükümet yüzünden çöktüğüne tanık olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'e silah satışını durduracaklar

KANADA İSRAİL'E SİLAH SATIŞINA SON VERECEK

Toronto Star gazetesine dün konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Avam Kamarası tarafından Filistin hakkında kabul edilen önergenin, bağlayıcı olmamasına rağmen Kanada hükümetinin bundan sonra "İsrail'e silah ihracatını durduracağını" söylemişti.

Askeri mal ve teknoloji ihracatına yönelik izinleri onaylama ve reddetme yetkisi bulunan Bakan Joly, yapılan bu değişikliğin "sembolik kalmayacağını", önemli olduğunu vurgulamıştı.

"FİLİSTİN DEVLETİ'NİN TANINMASI" İSTENDİ

Üzerinde düzeltmeler yapılan önergede, "Filistin Devleti'nin tanınması" şeklindeki ifade "Filistin Devleti'nin kurulmasının desteklenmesi", İsrail'e yönelik silah satışlarıyla ilgili bölümde yer alan "askıya alma" ifadesi ise "durdurma veya yasaklama" şeklinde değiştirilmişti.

Önergedeki değişiklikler, Kanada Avam Kamarasında 117'ye karşı 204 oyla kabul edilirken, Başbakan Justin Trudeau'nun da önerge değişikliği lehine oy kullandığı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Joly, İsrail'e askeri malzeme ve teknoloji ihracatına ilişkin ihracat izinlerini 8 Ocak itibarıyla geçici olarak askıya almıştı.

Kanada'nın silah satışı durdurması kararını İsrail, 'talihsiz bir durum' olarak nitelendirdi
  • Yair Lapid
  • İsrail muhalefet
  • Dış ilişkiler yaşandı
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