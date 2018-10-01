‘Silah sesi duymadan uyumak çok güzel’
Teröristlerden temizlenen Afrin yepyeni bir çehreye büründü. Yaralarını saran bölge sakinleri şimdi artık savaşı değil geleceği konuşuyor. İdlib’te de silahlı grupların kent merkezini terk etmesinden sonra büyük bir canlılık yaşanmaya başladı.
- KEMAL GÜMÜŞ / SURİYE
Suriye’nin Afrin bölgesinin Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılmasından sonra 6 ay içinde inanılmaz değişimler baş göstermeye başladı. Yıllardır terör örgütü PKK/PYD’nin esareti altında yaşam mücadelesi veren Afrinliler, teröristlerden arındırılan bölgede hayata dört elle tutunarak yaralarını sarıyor. Türkiye’den onlarca sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hızla toparlanan bölge artık tersine göç almaya başladı.
TERÖR YERİNE HAYATIN İZLERİ
Evlerini terk edenler evlerine döndü, tarlalar yeniden ekilip biçilmeye başlandı. Zeytin yetiştiricileri de yeni mahsul toplamanın heyecanını yaşıyor. Gençler ise bu huzur ve güvenlik ortamında Midanké baraj gölüne giderek kamp kuruyor ve balık avlayarak eğleniyor. Yine Türkiye’nin Rusya ile yaptığı Soçi mutabakatının ardından İdlib kent merkezinden de silahlı grupların ayrılmasıyla şehirde büyük hareketlilik oluştu. Çarşı pazar canlandı, insanlar sokaklarda dolaşarak normal bir hayat sürmenin mutluluğunu yaşamaya başladı.
Hayatın her alanında bölge insanına yardım elini uzatan Türk sivil toplum örgütleri, terörün bölgedeki tüm izlerini de birer birer siliyor. Temel ihtiyaç malzemelerinden sağlık ve eğitim alanına kadar her türlü desteği veren sivil toplum örgütleri, terör örgütünün tahrip ettiği eğitim kurumlarını da yeniden onarıyor. Afrin’in merkez ve kırsalında başlatılan seferberlikle tüm okul ile caddelerdeki duvarlarda yer alan PYD/PKK terör örgütüne ait bayrak çizimleri, ölen örgüt üyelerine ait resimler, çeşitli yazı ve boyalar siliniyor. Silinen resim, yazı ve bayrakların yerine çocukları, insanları yeniden hayata bağlayacak görseller asılırken, tahrip edilen okullar onarılıp, su ve elektrik ihtiyacı gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla temin ediliyor. Fırat Kalkanı bölgesi ile Zeytin Dalı bölgesinde yoğun faaliyetler yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, Kızılay, AFAD, Diyanet Vakfı, Ertuğrul Ocakları gibi onlarca sivil toplum ve yardım kuruluşu bölgeyi istikrara kavuşturacak sosyal ve ekonomik yatırımlara öncülük ediyor.
Afrin’in Midanké baraj gölünde kamp kuran gençlerden Ali “Savaş içinde büyüdük, eğlenmeyi unutmuştuk. Sürekli ölüm ve sürgün haberlerini dinleyerek yaşadık. Türkiye geldikten sonra artık yeni şeyler konuşuyoruz. Geçmişi unutmaya çalışıyoruz. Üç gün önce babam ve arkadaşlarımla buraya gelip kamp kurduk. Balık avlıyoruz, yüzüyoruz” dedi.
AFRİN’İ TÜRKİYE YÖNETSİN İSTİYORUZ
Musap ise “Her şeyden önce beş aydır silah uçak ve bomba sesi olmadan uyuyabilmek çok güzel. Gündüzleri gibi geceleri de korku içinde olmadan gezmek çok güzel. Bunun devam edebilmesi için Türkiye’nin sürekli burada olması ve hatta diğer gruplardan da silahları alarak her şeyiyle Türkiye’nin yönetmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.
‘OKULLARI PROPAGANDA MERKEZiYDi’
Suriye’de insani yardım çalışmaları yapan ve Genel merkezi Gaziantep’te bulunan Ertuğrul Ocakları’nın Genel Başkanı Ferit Özkılınç, Afrin merkezdeki üç büyük okulun dernek gönüllüleri ile yeniden onarılarak, son derece modern ve çağdaş eğitim kurumlarına dönüştürüldüğünü ifade etti. Özkılınç, “Terör izleri halen duruyor. Bunlar, okullarda kendi bayraklarını çizmeleri, kendi tabirlerine göre sözde şehitlerinin resimlerinin caddelerde olması veya bölgedeki tahribatları. Ama artık tüm tahribatları ve izleri siliyoruz. İnsanı hayata bağlayan görsellerle bölgeye destek olmaya çalışıyoruz. Operasyondan sonra ilk iş onlara ekmek yetiştirmekti. Çünkü o süreçte yaşam alanı kısıtlandı, ihtiyaçlarını temin edemez duruma geldiler. Biz STK’lar olarak önce yaşam alanlarına müdahale ettik” dedi.
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