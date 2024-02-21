Silahlı isyancı örgüt ELN, müzakereleri dondurdu

Ulusal basında çıkan habere göre, internet sitesinden bildiri yayımlayan ELN, hükümet ile yürütülen müzakereleri dondurdu ve kendisini temsil eden heyeti "istişare" için geri çağırdı.

Bildiride, hükümet ile görüş ayrılıkları yaşadıklarını savunan ELN, toplumun geniş katılımıyla sağlanan ulusal uzlaşıdan hükümetin vazgeçtiğini öne sürdü.

ELN, barış sürecinin yeni bir krize girdiğini ve ulusal hükümetten bu konuyla ilgili "tatmin edici" bir yanıt beklediklerini belirtti.

Yerel basında çıkan haberde, barış müzakerelerinin dondurulmasının hali hazırda ELN tarafından rehin tutulan kişiler için olumsuz sonuçlara yol açabileceği yönde yorumlar yapılıyor.

Öte yandan ELN'nin kararına ilişkin hükümet tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN, aralarındaki ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması konusunda 6 Şubat'ta mutabık kalmıştı.

- 3 YIL SONRA MÜZAKERE MASASINA DÖNÜŞ



Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.