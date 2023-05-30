Silahlı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yeni bir kamp kurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, silahlı yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit ilinin Deyr İstiya beldesinde vatandaşların arazileri üzerine yeni bir "gecekondu yerleşim birimi" inşa etmek amacıyla çadırlar kurduğu belirtildi.

Açıklamada, yerleşim yerlerinin genişletilmesinin, "Batı Şeria'nın geleceğini işgal lehine belirlemek amacıyla mümkün olan en fazla sayıda yerleşim genişletme projesini uygulamada zamanla yarışan" İsrail'in resmi politikasının göstergesi olduğu kaydedildi.

İsrail hükümetinin gerginliği tırmandırmakla suçlandığı Bakanlık açıklamasında, Tel Aviv'in Kudüs ve tüm Batı Şeria'yı kontrol altına almak amacıyla yerleşimcileri kullandığı böylelikle Filistin halkının hakları pahasına koalisyondaki krizlerini çözmeye çalıştığı vurgulandı.

Uluslararası topluma ve Uluslararası Ceza Mahkemesine "İsrail'in suçlarına" karşı harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine, ülkelerdeki karar vericilere ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne raporlar sunulmaya devam edildiği aktarıldı.



- Gecekondu yerleşimler İsrail hukukuna göre de yasa dışı

Gecekondu yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapıların kurulmasıyla inşa ediliyor.

Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak, bu gecekondu yerleşimler İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralarda yaşayan Yahudi yerleşimcilere koruma sağlıyor.

Peace Now'un (Barış Şimdi) açıkladığı verilere göre, Batı Şeria'da yaklaşık 150 gecekondu yerleşim yeri bulunuyor.