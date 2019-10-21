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Şili’de 25 kuruş için ülkeyi ateşe verdiler

Latin Amerika’nın refah seviyesi en yüksek toplumlarından biri olarak kabul edilen Şili’de metro bileti fiyatlarının 800 pesodan (6 lira 56 kuruş), 830 pesoya (6 lira 81 kuruşa) çıkarılmasıyla başlayan şiddet olayları OHAL ilan edilmesine neden oldu.

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OECD’nin Güney Amerika’lı tek üyesi Şili, bölgenin en büyük dört ekonomisi arasında bulunmasına rağmen gelir dağılımı eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak biliniyor. 2010-2014 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevi üstlenen Pinera, Michel Bachelet’in sol iktidarının ardından Aralık 2017’deki seçimlerde yeniden iş başına gelmişti. Pinera’nın 2010’daki ilk iktidarı döneminde yüzde 19.13 olan genç işsizlik oranı 2014’te yüzde 17.16’ya inmiş; 2017’de yüzde 16.09 ile Bachalet’ten devraldığı oran ise geçen yıl yaklaşık yüzde 2 buçuk yükselmişti. 
 
ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 
 
 
Yaşam koşullarının gün geçtikçe pahalılaştığı başkent Santiago’da eylemciler daha çok üniversite ve lise öğrencilerinden oluşuyor. Ancak gençler kadar yetişkinler de ülkedeki son zamların ardından tepkili. 82 yaşındaki emekli Isabel Mora o yetişkinlerden yalnızca biri. Mora, “Ulaşım fiyatları, elektrik, gaz, her şeyin fiyatı yüksek ama maaşlar çok düşük” diyor. Çoğunluğu 16-22 yaş arasındaki genç eylemcilerin turnikelerden atlamasıyla başlayan protestolar zaman içinde güvenlik güçleriyle çatışmalara dönüştü.  Şuana kadar 3 kişi öldü. Yetkililerden yaralı ve gözaltı sayısı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Haftasonu boyunca kapalı kalacak olan metro sisteminde hasarın büyük olduğu belirtiliyor. 
 

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