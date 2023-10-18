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Dünya

Silva: Gazze'deki hastane saldırısı bağışlanamaz bir trajedidir

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin, 'El-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı, bağışlanamaz bir trajedidir. Savaşların hiçbir anlamı yok.' dedi.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
Silva: Gazze'deki hastane saldırısı bağışlanamaz bir trajedidir
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Lula da Silva, "El-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırı, bağışlanamaz bir trajedidir. Savaşların hiçbir anlamı yok. Sonsuza kadar kaybedilen hayatlar, inşa edilen hastaneler, evler, okular bir anda yok oldu. Bu çağrımı tekrarlıyorum. Masumlar, savaşın çılgınlığının bedelini ödeyemez." ifadesini kullandı.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

  • Brezilya
  • Luiz Inacio Lula da Silva
  • el-Ehli Baptist Hastanesi

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