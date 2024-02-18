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Dünya

Silva'nın sözleri Gazze kasabını kızdırdı: Kırmızı çizgiyi aşıyor

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini 'soykırım' ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti. Gazze kasabı Netanyahu, Silva'nın benzetmesine tepki göstererek, 'kırmızı çizginin aşıldığını' söyledi.

AA18 Şubat 2024 Pazar 23:20 - Güncelleme:
Silva'nın sözleri Gazze kasabını kızdırdı: Kırmızı çizgiyi aşıyor
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Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Lula da Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.

Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI

Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Silva'nın sözlerinin "utanç verici ve ürkütücü" olduğunu savunarak, bunun "Holokost'un önemsizleştirilmesi ve İsrail'in kendini savunma hakkına zarar vermekle ilgili olduğunu" öne sürdü.

Netanyahu ayrıca, "İsrail'i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını" da iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Silva'nın sözlerinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın İsrail Büyükelçisinin "yarın kınama için çağrılacağını" belirtti.

Katz, Silva'nın sözlerinin "utanç verici ve sert" olduğunu savundu.

  • Brezilya Devlet Başkanı Silva
  • netanyahu
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