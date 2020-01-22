22.01.2020 13:17 - Güncelleme: 22.01.2020 13:20

Sputnik'te yer alan habere göre, Felaketlerle sarsılan Avustralya’da kötü haberlerin arkası kesilmiyor. Yetkililer bu kez de iklim koşulları nedeniyle sayıları giderek artan zehirli ‘huni yuvalı örümceklere’ karşı halkı uyardı.

Avustralya Sürüngen Parkı, nem ve sıcağın, örümceklerin büyümesi için elverişli koşulları yarattığını açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre park, Yeni Güney Galler'in Newcastle bölgesinde son günlerde sayılarının arttığı bildirilen örümceklerin yakalanmaları halinde, hayat kurtarıcı panzehir programı için kendilerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Bu örümcek türünün suda 24 saat yaşayabildiğini belirten yetkililer, girilmeden önce havuzların kontrol edilmesi gerektiğini duyurdu.

Huni yuvalı örümcekler tarafından ısırılan kişinin 10 dakika içinde ölebileceği ifade ediliyor.

PEŞ PEŞE FELAKETLER



Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından geçen hafta da kum fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti.

Kum fırtınası Dubbo kenti çevresinde yaşanırken Canberra ve Melbourne doluya, Brisbane ve Queensland eyaletlerinin bazı kesimleri de fırtınaya teslim olmuştu.

Avustralya genelinde eylülden bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10.4 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1.25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.