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Singapur insan derisi üretti

Singapur’da bir grup bilim insanı insan derisi üretmeyi başardı. John Koh, laboratuvar ortamında üretilen deri hücrelerinin insan derisiyle benzer biyolojik özelliklere sahip olduğunu söyledi.

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Singapurlu bilim insanları bir dakikadan daha kısa bir sürede başparmak büyüklüğünde bir deri parçasının üretilebileceğini söylüyor. Bu gelişme, kozmetik ve diğer ürünlerin test edilmesinde gelecekte hayvan dışı deneklerin kullanılmasına dair yenilikçi bir hamle olma özelliği taşıyor. 

Singapur’un Nanyang Teknoloji Üniversitesi’yle birlikte çalışan DeNova Sciences’ın laboratuvar yöneticisi John Koh, laboratuvar ortamında organlardan ve kolajenden üretilen deri hücrelerinin insan derisiyle benzer kimyasal ve biyolojik özelliklere sahip olduğunu söyledi. Koh, “Endüstrinin deneylerde hayvanların kullanılmadığı bir döneme doğru ilerlediğini görebiliriz” dedi. Araştırma ekibi insan derisine benzeyen katmanları yerleştirmek için baskı makinesini kullanarak üretim sürecini hızlandırdı. 

Her bir deri parçasının üretiminin bir dakikadan az bir süre alması çalışmanın ayırt edici özelliğini oluşturuyor. Deri hücreleri çoğalıp, opaklık kazanarak beyaz bir zara dönüşürken, karışımın gelişmesi yaklaşık iki hafta sürüyor. Deri, zehirlilik oranını ya da herhangi bir maddenin tahriş yaratma ihtimalini ve kozmetik gibi ürünlerdeki aktif bileşenlerin nüfuz edici özelliklerini test etmede kullanılabilir. Araştırma ekibi şimdi, kozmetik ve cilt bakım ürünlerinin beyazlatıcı etkilerini test etmek için Asyalı pigment hücreleri içeren deri geliştirmeye odaklandı. 

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