Singapur’da elektrikli scooter yasağı

Singapur hükümet yetkilisi Lam Pin Min, kaldırımlarda elektrikli scooter yasağını ihlal edenlerin bin 400 dolara kadar para ya da 3 aya kadar hapisle cezalandırılacağını açıkladı. Lam, zor bir karar olmasına rağmen yasağın yayaların kendilerini daha güvende hissetmeleri gerektiğini böyledi. Elektrikli scooter üreticilerinden Beam Mobility, kararı “hayal kırıklığıyla” karşıladıklarını açıkladı. Singapur’da 20 yaşındaki bir elektrikli scooter sürücüsü, 65 yaşındaki bir yayaya çarparak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Japonya, Fransa ve ABD’nin bazı şehirlerinde de elektrikli scooterların kaldırımlarda kullanımı yasaklanmıştı.