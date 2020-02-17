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Dünya

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı arttı

Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 77'ye yükseldi.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi16:41 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:41

Straits Times'ın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 2 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'un ortaya çıktığı ve hızla yayıldığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden 9 Şubat'ta tahliye edilen 1 yaşındaki bir bebek ile yakın zamanda Çin'e seyahat geçmişi olmayan 35 yaşındaki bir erkekte virüs saptandığı belirtildi.

Bebeğin hastanede tedaviye alındığı aktarılan açıklamada, yetişkin erkeğin virüs bulaşan bir kişiyle temas ettiği dile getirildi.

Açıklamada, virüs tespit edilen 53 kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

- İLK KEZ BİR RUS VATANDAŞINDA KOVİD-19 GÖRÜLDÜ

Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisindeki bir Rus vatandaşı kadında Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kadının hastanede tedavi altına alınacağı kaydedilirken tedavinin Rusya'da mı Japonya'da mı olacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1771 kişinin hayatını kaybettiği, kesinleşen vaka sayısının 70 bini aştığı bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

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