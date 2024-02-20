Sınır alev aldı! İsrail ile Hizbullah arasında çatışma

Hizbullah Hareketi, İsrail güçlerini hedef alan saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, sınır üzerindeki 6 askeri mevzinin vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, İsrail'in Ramim askeri mevzisinin 3 defa Burkan füzesi ile Ruveysat el Alem, Smake ve Merc mevzisinin de güdümlü füze ve uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde yer alan Hizbullah hedeflerine yönelik hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Hizbullah'ın, Blida, Kefrkilla ve Ayta eş-Şaab beldesinde yer alan hedeflerinin savaş uçakları ile bombalandığı belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

