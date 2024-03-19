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Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar uluslararası topluma seslendi! ''Buna izin verilmemeli''

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısının felaket olacağını ve buna izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

AA19 Mart 2024 Salı 00:45 - Güncelleme:
Sınır Tanımayan Doktorlar uluslararası topluma seslendi! ''Buna izin verilmemeli''
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Sınır Tanımayan Doktorlar, işgalci İsrail'in Gazze'nin Refah kentine gerçekleştireceği herhangi bir saldırının felakete yol açacağını duyurdu.

İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Lockyear, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Lockyear, "Refah'a kara saldırısı felaket olur ve buna izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

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