Sınır Tanımayan Doktorlar uluslararası topluma seslendi! ''Buna izin verilmemeli''

Sınır Tanımayan Doktorlar, işgalci İsrail'in Gazze'nin Refah kentine gerçekleştireceği herhangi bir saldırının felakete yol açacağını duyurdu.

İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Lockyear, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Lockyear, "Refah'a kara saldırısı felaket olur ve buna izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

After a day's delay, I have just crossed the Rafah crossing to visit @MSF teams in the #Gaza Strip. The sea of humanity as you enter is overwhelming, people are everywhere. A ground invasion of Rafah would be catastrophic and must not be allowed to happen.