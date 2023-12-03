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Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlardan İsrail'e tepki: Konvoyumuza düzenlenen saldırıyı açıklayın

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), 18 Kasım'da Gazze'de tahliye konvoyuna ateş açılmasına ilişkin İsrailli yetkililerden resmi açıklama istediklerini duyurdu.

AA3 Aralık 2023 Pazar 02:39 - Güncelleme:
Sınır Tanımayan Doktorlardan İsrail'e tepki: Konvoyumuza düzenlenen saldırıyı açıklayın
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Gazze'de Şifa Hastanesi yakınındaki tesislerinde bulunan 137 kişilik, personel ve ailelerinden oluşan konvoyun yolda İsrail'in saldırısına maruz kalmasına daha önce yaptığı açıklamayla tepki gösteren MSF, çalışanlarının ifadelerine yer verdiği yeni yazılı açıklama yayımladı.

"Açık olarak MSF'ye ait araçlara yönelik kasıtlı bir saldırı olduğu anlaşılan olayda 2 kişi öldürüldü." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda yaşamı yitirenlerin MSF personelinin aile üyeleri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İki hafta sonra, o gün konvoyda bulunan MSF personelinin ifadelerini toplayan MSF, tüm unsurların bu saldırının sorumlusunun İsrail ordusu olduğuna işaret ettiği kanaatindedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen, saldırıya uğrayan konvoyda bulunan ismi açıklanmayan MSF personeli, Gazze'de Selahaddin Caddesi'ndeki kontrol noktasına ulaştıklarında İsrail askerlerinin izinleri olmadığı için kendilerinden geri dönmelerini istediklerini belirtti.

MSF personeli, "Ofisimiz, misafirhanemiz ve kliniğimize yakın olan Al Wahida Caddesi'ne geldiğimizde tanklar ve binaların tepesinde keskin nişancılar gördüm. Bunların silahlarını, özellikle de konvoydaki dördüncü ve beşinci minibüste bulunan bizlere doğrulttuklarını görünce dehşete kapıldım." beyanında bulundu.

İsrail askerlerinin üzerlerine ateş açmaya başladığını ve alnını bir kurşunun sıyırması nedeniyle yaralandığını belirten MSF personeli, "Mermi, meslektaşım Alaa'nın kafasına isabet etti ve yanıma düştü. Kritik bir kafa travması geçirdi ve yoğun kanaması başladı. Başı direksiyonun üzerine düştü, ben de hemen direksiyonun kontrolünü tekrar ele geçirerek caddenin sağına doğru ilerledim." ifadelerini kullandı.

MSF, tarafların tahliye konusunda önceden bilgilendirildiğini vurguladı.

Açıklamada, ayrıca MSF'nin 20 Kasım'da 5 aracının imha edilmesine ve Gazze Şeridi'ndeki kliniklerinde meydana gelen ağır hasara ilişkin ifadeleri de topladığını ve bu suçların İsrail buldozerinin müdahalesine atfedilebileceğini duyurdu.

- "İSRAİLLİ YETKİLİLERDEN BU SALDIRIYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA TALEP ETTİK"

MSF personelinin, 24 Kasım'da üzerinde logolarının bulunduğu minibüsün İsrail tankı tarafından imha edilmesine de tanık olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Konvoyumuza düzenlenen saldırıyı bir kez daha en güçlü ifadelerle kınıyoruz ve mağdurların ailelerine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İsrailli yetkililerden bu saldırıyla ilgili resmi açıklama talep ettik. Gerçekleri ve sorumluları belirlemek için bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunduk." ifadeleri yer aldı.

MSF, 18 Kasım'da ekiplerinden bir grubun Gazze'nin güneyine zorunlu geçişi sırasında İsrail saldırısına uğraması sonucu görevlilerinden birinin yakınının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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