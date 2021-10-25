Sınırda toplanmaya başladılar! 7/24 nöbet tutuyorlar

AA 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:34 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:34

Welt gazetesinin özel haberinde, aşırı sağcıların Belarus üzerinden Polonya'ya, oradan da Almanya'ya gelen sığınmacıları engellemek için harekete geçtiği ve sınır bölgelerinde devriye gezmek için bir araya geldiği aktarıldı.

Almanya'nın Polonya sınırındaki Guben beldesinde toplanan 120 kadar aşırı sağcıyı engellemek için polis ve belde sakinlerinin harekete geçtiği, aşırı sağcıların buna rağmen bulundukları bölgelerde nöbet tutmaya çalıştıkları ifade edildi.

Haberde, aşırı sağcıların 2013'te kurulan ve Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen III. Yol adlı yapının üyeleri olduğu kaydedildi.