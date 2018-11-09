Sınırda YPG/PKK'nın zulmünün bitmesini bekliyorlar

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden göç etmek zorunda bırakılan savaş mağduru aileler, ülkelerine birkaç kilometre mesafedeki Öncül Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği evlerine dönememenin üzüntüsünü yaşayan Suriyeliler, kaymakamlık, belediye, yardım kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Topraklarında çatışma olmamasına rağmen, terör örgütünün baskı, şiddet ve zulmü nedeniyle vatan hasreti çeken Suriyeliler, geçen zamana rağmen eve dönüş umutlarını sürdürüyor.

Hayatlarının baharında vatanlarından koparılan Suriyeli çocuklar ise sınırın sıfır noktasında, yaşananlardan habersiz oyunlar oynayarak vakit geçirmeye çalışıyor.

Terör örgütünün evlerini alması sonucu yaklaşık 3 yıl önce ailesiyle çareyi Türkiye'ye gelmekte bulan Tel Abyadlı Sellum Hafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır ülkelerinde devam eden savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve yerlerinden olduklarını belirtti.

Her fırsatta topraklarına dönmek için girişimlerde bulunduklarını ancak terör örgütünden korktukları için vatanlarına gidemediklerini aktaran Hafi, artık bu zulmün bitmesi gerektiğini vurguladı.

Sellum Hafi, Türkiye'de en güzel şekilde ağırlandıklarını belirterek, buna rağmen Tel Abyad'a bir an önce dönebilmek için Akçakale'de yaşamayı tercih ettiklerini dile getirdi.

"Umudumuzu kaybetmedik"

Terör örgütü YPG/PKK'nın ele geçirdiği bölgelerde özellikle Arap halka büyük zulümler yaptığını ve gençlerini zorla silah altına aldığına anlatan Hafi, şunları kaydetti:

"Önceleri rejime ait uçaklar bölgemizi bombalıyordu, birçok insan öldü. Sonra DEAŞ çıktı, onlardan kurtulmak isterken bunlar bölgemizi ele geçirdi. Onlardan olmadığımız için bizi göçe zorladılar, evlerimizi, arazilerimizi elimizden aldılar. İlkbahar ve yaz aylarında tarım işlerinde çalışıyoruz. Şimdi de Tel Abyad'a birkaç kilometre olan bu yerde çadırda kalıyoruz. Sürekli topraklarımızı izliyoruz. Zaman zaman zorlanıyoruz. Ama yetkililer sürekli bize yardım ulaştırıyorlar. Türk hükümeti ve halkına ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah Türkiye'nin öncülüğünde topraklarımız terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenir ve en kısa sürede hasretini çektiğimiz Tel Abyad'a döneriz. Sürekli bunu düşünüyor ve dua ediyoruz. Suriye'de savaşın bitmesi zor görünse de umudumuzu kaybetmedik."

"Teröristler Tel Abyad'dan gittiği gün evimize döneriz"

Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de bulunan Hasan el-Matar ise terör örgütü DEAŞ Tel Abyad'dan gittikten sonra büyük bir mutlulukla eve döndüğünü ama bölgeyi ele geçiren YPG/PKK'nın zulmü nedeniyle yeniden Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığını anlattı.

Sınıra yakın bölgede Tel Abyad'ın özgürleşmesini beklediklerini vurgulayan Matar, şunları anlattı:

"Ailem ve akrabalarımla burada çadırlarda kalıyoruz. Birkaç adım ötede evlerimiz, arazilerimiz var ama biz gidemiyoruz. Bu durum bizi kahrediyor. Türkiye'de beklediğimizden çok daha iyi muamele görüyoruz. Fakat hiçbir şey vatanın yerini tutmuyor. Ben yaşlıyım ve evime dönmek istiyorum. Ölmeden önce doğup büyüdüğüm topraklarıma kavuşmayı arzu ediyorum. Ama YPG-PYD/PKK orada olduğu ve zulmünü sürdürdüğü sürece oraya gidemeyiz. Teröristler Tel Abyad'dan gittiği gün biz de evimize döneriz. Bunun bir an önce gerçekleşmesi için sürekli Allah'a dua ediyoruz."

Tel Abyadlı kadınlardan Hanse Abdullah da kışın gelmesiyle çadırda yaşamının zorlaştığını, en kısa sürede Suriye'ye dönmek istediklerini söyledi.