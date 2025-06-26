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Dünya

ŞİÖ zirvesinde imza krizi... Hindistan bildirgeyi reddetti

Hindistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ortak bildirgesinde, Hint güvenlik güçlerini hedef alan Pahalgam saldırısına yer verilmemesini gerekçe göstererek belgeyi imzalamadı.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
ŞİÖ zirvesinde imza krizi... Hindistan bildirgeyi reddetti
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Hindistan, nisandaki "Pahalgam saldırısına" değinmeyen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısının ortak bildirgesini imzalamadı.

NDTV'nin haberine göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Çin'in Çingdao kentinde düzenlenen ŞİÖ savunma bakanları toplantısına katıldı.

Singh, nisanda Cammu Keşmir'de meydana gelen terör saldırısının kayda geçirilmediğini belirterek, "çifte standarda karşı çıktıklarını" kaydetti.

"Bu tür çifte standartlara yer olmamalı. ŞİÖ bu tür ülkeleri eleştirmekten çekinmemeli" diyen Singh, toplantının ortak bildirisini imzalamayı reddetti.

- "PAKİSTAN'IN ANLATISI" İDDİASI

Associated Press (AP) ajansına konuşan ismi verilmeyen bir kaynağa göre Singh, ortak bildirgeyi "Pakistan yanlısı" şeklinde tanımladı.

Bildirgede, Hindistan'ın "terörizm ve bölgesel güvenlik gibi kritik konulardaki tutumunun zayıflatıldığını" savunan Singh, buna karşın Pakistan'ın Belucistan bölgesindeki "militan faaliyetlerden" bahsedildiğini ve "Pakistan'ın anlatısına uyulduğunu" ileri sürdü.

Singh, Pakistan'ı açıkça isimlendirmeksizin, ŞİÖ'ye, "sınır ötesi terörizmi politika aracı olarak kullanan ve teröristleri barındıran" ülkeleri eleştirme çağrısı yaptı.

- HİNDİSTAN'IN SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

  • Hindistan
  • Şanghay İşbirliği Örgütü
  • Pahalgam saldırısı

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