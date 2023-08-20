Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Bosnalı Sırf lider Macaristan Başbakanı ile ortak görüşme gerçekleştirdi

Vucic ve Dodik, Macaristan Devletinin kuruluş günü kutlamaları için geldikleri Budapeşte'de Orban ile görüşmelerinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Vucic, "Macaristan'ın Kosova'nın kuzeyindeki durumu" çok iyi anladığını ifade ederek, Sırbistan ile Macaristan'ın "kardeş ve dost ülkeler" olduğunu söyledi.

Orban ile görüşmesinin olumlu geçtiğinin altını çizen Vucic, "enerji güvenliğine yönelik bir tehdit olması durumunda iki ülkenin siyasi olarak nasıl tepki vermeleri ve çıkarlarını korumaları gerektiği konusunda anlaştıklarını" kaydetti.

Vucic, ayrıca yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in düzenleyeceği gayriresmi akşam yemeğine katılacağını ifade ederek, Avrupa Birliği'nden (AB) yetkililer ile Batı Balkan ülkelerinin AB entegrasyonu üzerine konuşacaklarını söyledi.

Ülkesinde 6-7 ay içinde seçim yapılacağını anımsatan Sırp lider Vucic, "Şimdi önümüzde yerel ve büyük ihtimalle parlamento seçimleri var." diye konuştu.

- "MACARİSTAN'DA BOSNA HERSEK'TEKİ MEVCUT DURUMA DAİR ANLAYIŞ VAR"



RS'nin Macaristan ile işbirliklerini sürdürmek istediğini kaydeden Dodik, "Macaristan'da Bosna Hersek'teki mevcut duruma dair anlayış var. Bizim için önemli olan dostlarımızın anlayışlı olması." ifadelerini kullandı.

Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in yetkilerini eleştirerek, Schmidt'in siyasi irade dayatabileceğini ve yasaları değiştirebileceğini sanan biri olduğunu savundu.

