Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Ukrayna'ya destek açıklaması

Vucic, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, mayıs ayından bu yana Kosova'nın kuzeyinde devam eden gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kosova'nın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesiyle ülkesine karşı "parçalanma girişiminde" bulunulduğunu savunan Vucic, "Sırbistan söz konusu olduğunda BM Antlaşması'na aykırı davranılması bugün karşılaştığımız sorunların öncü adımları arasında yer almaktadır." dedi.

Vucic, "Barış yasaklanan bir kelime haline geldi. Büyük güçlerin elinde kalan tek değer ise prensip oldu. Bazılarına çifte standart uygulanırken, Sırbistan tüm BM üyesi ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini desteklemektedir." diye konuştu.

Ukrayna'nın da toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Vucic, "Bazıları Sırbistan'a bu konuda vaaz ediyorlar. Bizler Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz zira, Rusya ile asırlardır devam eden ilişkilerimize rağmen prensip ve politikamızı değiştirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin "ayrılıkçı yönetiminin" ise Kosova'nın kuzeyinde açık bir şekilde şiddet uyguladığını iddia ederek, Kosovalı Sırplara karşı etnik saldırıların yapıldığını söyledi.

Sırbistan'ın, tüm kurumlarıyla Kosova ile diyaloğun korunması için çalıştığına işaret eden Vucic, "Diyalog, tüm tarafların yapılan anlaşmalara bağlı kalmasıyla sağlanır. Sırbistan'ın her zaman boyun eğmesi gerektiği dengesizlik ise sorunların çözümü için fayda sağlamıyor. Bizler duvar değil, köprü inşa etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kosova-Sırbistan ilişkileri

Kosova Başbakanı Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 18 Mart'ta AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.

Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde öz yönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.

Mayıs sonunda Kosova'nın kuzeyinde çıkan gerginlik, normalleşme sürecinin tıkanmasına neden olmuştu.

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

Taraflar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Brüksel'de 14 Eylül'de yaptıkları son toplantıda da uzlaşamamıştı.