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Dünya

Sırbistan: Kosova plakalı araçlara ''serbest dolaşım'' kararı ''bağımsızlığın tanınması' olarak yorumlanamaz

Sırbistan hükümetinin, Kosova plakalı araçların ülkede serbest dolaşımını onayladığı belirtildi.

AA26 Aralık 2023 Salı 13:28 - Güncelleme:
Sırbistan: Kosova plakalı araçlara ''serbest dolaşım'' kararı ''bağımsızlığın tanınması' olarak yorumlanamaz
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Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Sırbistan hükümetinin, Kosova Cumhuriyeti (RKS) plakalı araçların ülkede serbest dolaşımına izin verme kararı aldığını duyurdu.

Petkovic, Kosova'daki Sırpların büyük çoğunluğunun RKS plakalı araçlar kullanmaya başladığını göz önüne aldıklarını belirterek, söz konusu kararın 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulanmaya başlayacağını ve tüm sınırlar ile idari geçişler için geçerli olacağını kaydetti.

"Karar, Kosova'daki halkımızın haklarını ve hareket özgürlüğünü sağlayacak." diyen Petkovic, milli bütünlüğün ve egemenliğin korunmasında "kırmızı çizgileri" aşmadıklarını ifade etti.

- "TEK TARAFLI OLARAK İLAN EDİLEN BAĞIMSIZLIĞIN TANINMASI' OLARAK YORUMLANAMAZ"

Sırbistan hükümetince yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kosova plakalı tüm araçların, karayolu trafiğine katılmasına izin verilmesi, kişilerin durumlarını kolaylaştırmak ve hareket serbestilerini sağlamak amacıyla yalnızca pratik nedenlerle yapılmaktadır. 'Tek taraflı olarak ilan edilen bağımsızlığın tanınması' olarak yorumlanamaz, nihai statünün belirlenmesine halel getirmez ve Belgrad'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı ile güvence altına alınan haklardan sapmasına rıza gösterdiği şeklinde yorumlanamaz."

- ARAÇ PLAKASI KRİZİ

Tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan, RKS plakalı araçların ülkeye girişine izin vermiyor, söz konusu plakalara sahip araçlara sınır geçitlerinde geçici Sırbistan plakası veriyordu.

Kosova hükümetinin, 2021'de "karşılıklılık" ilkesi çerçevesinde aynı uygulamayı Sırbistan plakalı araçlara uygulamaya başlamasıyla iki ülke arasında haftalar süren gerginlik yaşanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda Brüksel'de bir araya gelen 2 ülke müzakerecileri, kalıcı bir çözüm bulunana kadar geçici tedbir olarak 4 Ekim 2021'den karşılıklı olarak araç plakalarındaki devlet sembollerini "çıkartma" ile kapatma uygulanmasına başlanması konusunda anlaşmıştı.

Öte yandan Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı bölgelerde Sırbistan kurumlarınca verilen, Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının, RKS plakalarıyla değiştirilmesi süreci kapsamında 15 Aralık'a kadar 4 bin 200'den fazla Kosovalı Sırp, RKS araç plakası almıştı.

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