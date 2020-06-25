İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8543
  • EURO
    7,7006
  • ALTIN
    387.397
  • BIST100
    114211
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sırbistan meclisinde bir ilk! Başörtülü vekil meclise girdi
Dünya

Sırbistan meclisinde bir ilk! Başörtülü vekil meclise girdi

Sırbistan'da Pazar günü gerçekleşen genel seçimlerinde vekil seçilen Dr. Misala Pramenkovic Sırp parlemantosuna giren ilk başörtülü vekil oldu.

DHA25 Haziran 2020 Perşembe 16:07 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:07
ABONE OL

Sırbistan’da Pazar günü gerçeklesen genel seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) sandıktan galip çıktı. Yapılan resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 60'ın üzerinde oy alarak tek başına iktidar olmaya hak kazanan SNS ittifakı, 250 üyesi bulunan Ulusal Mecliste 191 sandalye kazandı.

Öte yandan Adalet ve Barış Partisinden (SPP) katılan Dr. Misala Pramenkovic 3’üncü sıradan milletvekili seçilerek ülke tarihinde bir ilke imza attı. Sırbistan Parlamentosunda ilk kez Müslümanları temsilen bir başörtülü milletvekili girmiş oldu.

Savunma Sanayiinde müthiş gelişme! İlklere imza atarak testi geçti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.