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Dünya

Sırbistan'da genel seçimleri Vucic'in partisi kazandı

Sırbistan'da genel seçimleri Devlet Başkanı Aleksandar Vucic'in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazandı.

IHA22 Haziran 2020 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:34
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Sırbistan’da dün halk genel, yerel ve özerk bölge seçimleri için sandık başına gitti. Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ön sonuçlara göre Devlet Başkanı Aleksandar Vucic’in liderliğini yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) oyların yüzde 63,35’ini aldı. Vucic’in koalisyon ortağı Sırbistan Sosyalist Partisi’nin (SPS) ise yüzde 10,62’lik oyla ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, SNS’nin seçimleri kazandığını duyurdu. Vuciç zafer konuşmasında, "Bu gece, Sırbistan tarihinin en büyük zaferini kazandık. Büyük oranda insanların güvenini kazandık. Halktan daha sorumlu ve gayretli olmamız gerektiği konusunda büyük bir uyarı aldık" dedi.

Yaklaşık 6.6 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranının ise 47.7 olduğu belirtildi.

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