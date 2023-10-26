Sırbistan'da postacılar grevde

Sırbistan Posta Kurumunda görev yapan postacıların daha iyi çalışma koşulları ve daha fazla maaş talepleriyle 3 gün önce başlattığı grevin ülke geneline yayılması üzerine dağıtım merkezlerinde çok sayıda posta birikti.

İsmini vermek istemeyen bir postacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce meslektaşının greve katıldığını belirterek yetkililerle taleplerine ilişkin anlaşma sağlanamadığını aktardı.

Greve giden postacılar, medya kuruluşlarına ilettikleri mektupta, sendika veya siyasi bir arka planla organize olmadıklarını, haklarını savunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Postacıların başlattığı grevin ne zaman biteceği konusunda bilgi paylaşılmadı.