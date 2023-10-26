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Dünya

Sırbistan'da postacılar grevde

Sırbistan'da Novi Sad kentinde başlayan ve ülke geneline yayılan postacıların grevi nedeniyle dağıtımın durma noktasına geldiği belirtildi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 15:49 - Güncelleme:
Sırbistan'da postacılar grevde
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Sırbistan Posta Kurumunda görev yapan postacıların daha iyi çalışma koşulları ve daha fazla maaş talepleriyle 3 gün önce başlattığı grevin ülke geneline yayılması üzerine dağıtım merkezlerinde çok sayıda posta birikti.

İsmini vermek istemeyen bir postacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce meslektaşının greve katıldığını belirterek yetkililerle taleplerine ilişkin anlaşma sağlanamadığını aktardı.

Greve giden postacılar, medya kuruluşlarına ilettikleri mektupta, sendika veya siyasi bir arka planla organize olmadıklarını, haklarını savunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Postacıların başlattığı grevin ne zaman biteceği konusunda bilgi paylaşılmadı.

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