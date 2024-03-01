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Dünya

Sırbistan'daki havalimanında bomba olduğu ihbarı asılsız çıktı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Nikola Tesla Havalimanının boşaltılmasına neden olan uçakta bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

AA1 Mart 2024 Cuma 01:22 - Güncelleme:
Sırbistan'daki havalimanında bomba olduğu ihbarı asılsız çıktı
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BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Nikola Tesla Havalimanının boşaltılmasına neden olan uçakta bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

Sırp medyasında yer alan haberlerde, Nikola Tesla Havalimanının, Air Montenegro'ya ait uçağın pilotunun bomba ihbarı alması üzerine boşaltıldığı ifade edildi.

Havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı, Sırbistan emniyetine bağlı güçlerin uçakta arama yaptığı belirtildi.

Sosyal medyada, söz konusu uçakta "Bagajlarınızı bırakın ve dışarı çıkın." uyarısının yapıldığı görüntüler paylaşıldı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, ihbarın asılsız çıktığını açıkladı.

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