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Dünya

Sisi ile Guterres, UNRWA'ya finansman sağlamaya devam etmenin önemini vurguladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) finansal olarak desteklenmesini ele aldı.

AA30 Ocak 2024 Salı 04:25 - Güncelleme:
Sisi ile Guterres, UNRWA'ya finansman sağlamaya devam etmenin önemini vurguladı
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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile BM Genel Sekreteri Guterres telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ortadoğu'daki genel durum, bölgedeki çatışmanın büyüme tehlikesi ve Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlama çabalarını ele alan ikili, UNRWA başta olmak üzere BM kurumlarının Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek ve yardım sağlamada oynadığı önemli role değindi.

İkili ayrıca, UNRWA'nın görevlerini yerine getirebilmesi için finansman sağlamaya devam etmenin önemini vurgu yaptı.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, işgal altındaki Filistin toprakları ile çevre ülkelerdeki 5,9 milyonu aşkın Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

  • Mısır Cumhurbaşkanı
  • UNRWA finansal desteği
  • UN Genel Sekreteri

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