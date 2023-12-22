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Dünya

Sisi ve Macron'dan Filistin'de çözüm için ''uluslararası çalışma'' vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah esi-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin meselesinin çözümünü için uluslararası çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 22:45 - Güncelleme:
Sisi ve Macron'dan Filistin'de çözüm için ''uluslararası çalışma'' vurgusu
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Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, yaptığı açıklamada, Sisi ile Macron'un telefonda görüştüğünü belirtti.

Sisi ve Macron'un "iki devletli çözümün uygulanması yoluyla Filistin meselesinin adil ve sürdürülebilir çözümüne ilişkin çabaların ilerletilmesi için ciddi uluslararası çalışmanın gerekliliğini" vurguladığı aktarılan açıklamada, Sisi'nin, "Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması için askeri operasyonların sonlandırılması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini" ifade ettiği kaydedildi.

Bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede lider, "bölgede çatışmayı genişletecek her türlü eylemden kaçınmanın önemine" değindi.

Açıklamada, Macron'un, yeniden seçilmesi dolayısıyla Sisi'yi tebrik ettiği ve Fransa'nın Mısır ile işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirttiği de kaydedildi.

  • Mısır Cumhurbaşkanı
  • Fransa Cumhurbaşkanı
  • uluslararası çalışma

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