'Sisi, Yemen'deki savaştan ders almalı'

AA 21 Temmuz 2020 Salı 23:01 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 23:01

Karadaği, Sisi'ye "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi" verilmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi kendisine yetki verilmesi konusunda şanslı ancak onun Mısır ordusunu ülke dışında bir savaşa sokmasından korkuluyor." ifadesini kullandı.

Bu yetkilendirmenin çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Karadaği, "Sisi, eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır dönemindeki Yemen savaşı ile halihazırda Yemen'deki savaştan ders almalı." ifadelerine yer verdi.

Karadaği, ayrıca, "İsrail'in etrafında güçlü bir ordu kalmaması için Mısır ordusu yeniden paramparça edilmek mi isteniyor?" sorusunu yöneltti.

Mısır, dönemin cumhurbaşkanı Abdunnasır'ın aldığı kararla, 1962'de çatışan taraflardan birine destek olmak için Yemen savaşına katılmıştı. Mısır'ın 1967'de çekildiği savaş orduda pek çok can kaybına ve ülkenin borçlarının artmasına neden olmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ocak 2018'deki konuşmasında, Yemen savaşına ülkesinin artan borçları nedeniyle girdiklerini belirtmişti.

Mısır Meclisi, dün düzenlenen gizli oturumda, Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Mısır ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma" ve "ülkenin batı sınırı dışına (Libya'ya) birlik gönderme" yetkisi vermişti.