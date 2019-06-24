‘Sisi’nin polisleri gidince Mursi sükunete erdi’
Mahkeme salonunda vefat eden Mısır’ın demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin oğlu Abdullah Mursi, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, babasının şehadetini haber aldıkları anda ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
Tora Hapishanesi Hastanesinde bulunan babasının naaşının olduğu odaya, vefatından 10 saat sonra 5 kardeşi, annesi ve amcası ile beraber girdiklerini ifade eden Abdullah Mursi, ilk anda babasının cenazesinin yüzünde çok soluk ve öfkeli bir ifade gördüklerini aktardı.
EZAN MÜJDESİ
O esnada odada bulunan çok sayıdaki güvenlik görevlilerini dışarı çıkarttıklarını belirten Mursi, “Kapıyı kapattıktan sonra şehit Mursi’nin yüz ifadesi değişti, çehresinde sükunet ve mutmain bir ifade belirdi” dedi. “Zalimler, askerler odada olduğunda yüzü farklı şekildeydi. Dehşete düştük” diye konuşan Abdullah, şehidi yıkadıktan sonra Allah’ın kendilerine bir müjde daha verdiğini ve o anda sabah ezanın okunduğunu belirtti.
MÜSLÜMANLAR ŞEHİDİNİ ANIYOR
Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar şehit lider için anma töreni düzenledi. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen anmada Trocadero Meydanı’nda toplanan göstericiler, “Katil Sisi” ve “Mursi ölmedi, mücadele devam ediyor” sloganı attı.
TEK SORUMLU SİSİ
New York’ta ve New Jersey’de yaşayan Müslümanlar Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanının mirasının devam ettirilmesi çağrısı yaptı. Avustralya’nın Melbourne kentindeki etkinlikte ise Mursi’nin ölümünden Sisi rejiminin sorumlu olduğu vurgulanarak ulusal hükümete Kahire yönetiminden hesap sorması istendi.
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