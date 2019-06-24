‘Sisi’nin polisleri gidince Mursi sükunete erdi’

Tora Hapishanesi Hastanesinde bulunan babasının naaşının olduğu odaya, vefatından 10 saat sonra 5 kardeşi, annesi ve amcası ile beraber girdiklerini ifade eden Abdullah Mursi, ilk anda babasının cenazesinin yüzünde çok soluk ve öfkeli bir ifade gördüklerini aktardı.

EZAN MÜJDESİ

O esnada odada bulunan çok sayıdaki güvenlik görevlilerini dışarı çıkarttıklarını belirten Mursi, “Kapıyı kapattıktan sonra şehit Mursi’nin yüz ifadesi değişti, çehresinde sükunet ve mutmain bir ifade belirdi” dedi. “Zalimler, askerler odada olduğunda yüzü farklı şekildeydi. Dehşete düştük” diye konuşan Abdullah, şehidi yıkadıktan sonra Allah’ın kendilerine bir müjde daha verdiğini ve o anda sabah ezanın okunduğunu belirtti.