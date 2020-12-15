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Dünya

Skandal karara tepki: NATO üyesi olmayan Rumlara silah satışı serbest, Türkiye'ye yasak! Bu nasıl çelişki?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını 'son derece yanlış bir adım' olarak niteledi. Saner, ABD'nin bir taraftan NATO üyesi olmayan Rumlara yönelik silah satışını serbest bırakması, diğer taraftan NATO üyesi Türkiye'ye Patriot füzelerini satmaktan, F-35 savaş uçakları projesi çerçevesindeki sözlerini yerine getirmekten vazgeçmesinin ciddi bir çelişki ve yanlış bir tercih olduğuna dikkati çekti.

AA15 Aralık 2020 Salı 13:49 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 13:52
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Başbakan Saner, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının Ada'daki varlığı ve onun devletinin, egemenliğinin yegane güvencesi olduğunu belirten Saner, Türkiye'nin sahip olduğu güç ve izlediği doğru politikalarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta barış ve istikrarın en önemli parçası olduğunun altını çizdi.

"Türkiye'yi kendi ve bölge istikrarı için S-400 füzelerini aldı diye yaptırıma tabii tutmak son derece yanlıştır." ifadelerini kullanan Saner, ABD'nin bir taraftan NATO üyesi olmayan Rumlara yönelik silah satışını serbest bırakması, diğer taraftan NATO üyesi Türkiye'ye Patriot füzelerini satmaktan, F-35 savaş uçakları projesi çerçevesindeki sözlerini yerine getirmekten vazgeçmesinin ciddi bir çelişki ve yanlış bir tercih olduğuna dikkati çekti.

Saner, ABD'nin bir an önce bu yanlıştan dönmesi ve Türkiye ile sağlıklı ilişkiler geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

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