İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 176. gününde sürüyor.

WASHİNGTON POST: ABD'DEN İSRAİL'E YENİ SAVAŞ UÇAĞI VE BOMBA SEVKİYATINA ONAY

ABD yönetiminin, kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına onay verdiği bildirildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtti.

Haberde, Biden yönetiminin söz konusu sevkiyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

- 25 ADET F-35, BİNLERCE GÜDÜMSÜZ BOMBA SATIŞINA ONAY



Buna göre, ABD yönetimi, kamuoyuna açıklamadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 adet F-35 ve uçak motorunun satışına onay verdi.

2,5 milyar dolarlık satışa ilişkin ilk Kongre onayı 2008 yılında yapılan bir bildirime dayandığı için ABD Dışişleri Bakanlığı bu sefer kamuoyuna ve Kongre'ye herhangi bir bildirimde bulunmadı.

Öte yandan, ABD yönetimi, 1800 adet MK84 güdümsüz bomba ile 500 adet MK82 güdümsüz bombanın da gönderilmesine onay verdi.

900 kilogram civarındaki ağırlığı ve yıkıcı hasarıyla İsrail'in Gazze'ye attığı MK84 bombalarının sivil kayıplarında büyük rol oynadığı belirtiliyor. Benzer şekilde 220 kilogramlık MK82 bombaları da güdümsüz olmaları sebebiyle hedef gözetmeksizin atılan bombalar kategorisinde tanımlanıyor.

Pakette MK84 ve MK82 bombalarının yanı sıra başka mühimmatlar da bulunuyor.

- İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT'IN ZİYARETİNİ MÜTEAKİP ONAY



Söz konusu silah onaylarının, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın bu hafta Washington'a gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından yapılması da dikkati çekti.

WP'ye konuyla ilgili değerlendirme yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeyi sürdürüyoruz, (İsrail'e silah yardımını) Koşula bağlamak gibi bir politikamız yok." yorumunu yaptı.

ABD Kongresindeki bazı Demokrat isimler, yönetimin Kongre'ye bildirimde bulunmadan İsrail'e silah göndermesini eleştirirken, Biden yönetimi ise "İsrail'in kendini savunma hakkına" atıf yapıyor.

Şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden'ın yayımladığı memoranduma göre aralarında İsrail'in de olduğu ABD'den silah alan ülkelerin "uluslararası hukuka uygun hareket ettiğine" ilişkin güvence vermesi talep edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da videoları kamuoyuna düşen savaş hukuku ihlali iddialarına rağmen, İsrail'in "uluslararası hukuka uygun şekilde savaş yürüttüğü" açıklamasını yapmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:54 Ürdün'de binlerce kişi, İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

04:46 Libya'nın batısındaki Misrata Limanı'ndan Gazze'ye 1200 tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan gemi yola çıktı.

03:42 Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail'le dolaylı herhangi bir müzakerenin başarılı olması için Gazze'de yerinden edilenlerin evlerine dönmeleri de dahil olmak üzere 4 şartın gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

01:41 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, Gazze Şeridi'nden hızla ve tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini durdurması gerektiğini belirtti.

01:15 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Gazze'de çok uluslu güç oluşturulması konusunda ABD'de yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedildiği öne sürüldü.

00:30 Fas'ın 52 kentinde ramazanın üçüncü cumasında, Gazze ile dayanışma için gösteriler yapıldı.

00:28 ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı protesto düzenledi.

00:23 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap ülkeleri ve kuruluşları, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) "soykırım davası"nda İsrail aleyhine yeni tedbirlere hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.

00:00 ABD yönetiminin, kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına onay verdiği bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 598 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 454 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.