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Dünya

Slovenya, Anayasa Mahkemesi üyelerini ''seçemeyen'' Karadağ'ı uyardı

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Karadağ'da Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilmemesi durumunda ülkenin Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinin tehlikeye girebileceğini bildirdi.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 00:40 - Güncelleme:
Slovenya, Anayasa Mahkemesi üyelerini ''seçemeyen'' Karadağ'ı uyardı
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Karadağ'ın başkenti Podgorica'yı ziyaret eden Fajon, Meclis Başkanı Danijela Djurovic ile ortak basın toplantısı düzenleyerek, ülkede son dönemdir devam eden Anayasa Mahkemesi seçimlerine ilişkin uyarıda bulundu.

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da eylül ayından bu yana "seçilemeyen" hakimlerin ciddi bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Fajon, "Mahkeme üyeleri seçilemezse Karadağ'ın AB'ye katılım müzakereleri tehlikeye girebilir. Anayasa Mahkemesi ve üyelerinin seçimi AB için önceliğin önceliğidir." ifadelerini kullandı.

Fajon, 23 Ocak'ta konuya ilişkin Brüksel'e rapor sunacağını belirterek, "Umuyorum bu tarihten önce olumlu haberler alırım. Anayasa Mahkemesi, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve seçim için son derece önemli bir kurum." diye konuştu.

Djurovic de Anayasa Mahkemesi üyeliği için başvuran adaylarla görüşeceğini belirterek, sorunun en kısa sürede çözüme kavuşacağı temennisinde bulundu.

Üyelerin seçileceği meclis oturumunun en yakın zamanda yapılması için çalışma arkadaşlarıyla da görüşeceğini vurgulayan Djurovic, "Karadağ'ın önüne çıkan engelleri en kısa sürede aşacağına ve AB yoluna devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Bu arada, Anayasa Mahkemesi üyeleri Karadağ Meclisince seçilirken, 7 hakimden oluşan Karadağ Anayasa Mahkemesinde eylül ayından bu yana 3 üye bulunduğundan, mahkeme faaliyetlerini yürütemiyor.

Eylül ve ekim aylarında düzenlenen oturumlarda gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 4 hakim seçilemezken, yeniden yapılacak oylama için 27 adayın başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Karadağ'da 5 aydır devam eden hakim sorununun en kısa sürede çözüme ulaştırılması bekleniyor.

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