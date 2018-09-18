SMDK Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatına destek verdi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de ateşkesi korumak için vardığı mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

SMDK, Koalisyon Başkanı Mustafa'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes rejiminin korunması mutabakatı hakkındaki mesajını yayımladı.

Mustafa mesajında, mutabakatın bölgeyi ve bölgedeki sivilleri olası bir insani krizden kurtardığını belirterek, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Mutabakatın Suriye'de siyasi çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Abdurrahman Mustafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Mustafa, Türkiye'nin İdlib bölgesinde sivillerin korunması ve evlerinden çıkarılmaması konusunda önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, söz konusu mutabakatla rejimin bölgeye saldırı girişimlerinin de başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.