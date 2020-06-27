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Dünya

SMO ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK ve Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri arasında çatışma yaşandı.

AA27 Haziran 2020 Cumartesi 18:28 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 18:29
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Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesinin güneyinde, YPG/PKK işgalindeki Meranaz bölgelerindeki cephe hatlarında, gözle görülür askeri hareketlilik üzerine, SMO ve teröristler arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.

SMO tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, çatışmalarda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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