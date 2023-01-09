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Dünya

SNB geçen yıl 143 milyar dolar zarar açıkladı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle geçen yıl 132 milyar İsviçre frangı (143 milyar dolar) zarar açıkladı.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 14:09 - Güncelleme:
SNB geçen yıl 143 milyar dolar zarar açıkladı
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SNB'den yapılan açıklamada, döviz ve sermaye piyasalarındaki yüksek dalgalanmaların etkisiyle Banka'nın geçen yıl 132 milyar İsviçre frangı (143 milyar dolar) zarar ettiği belirtildi. Söz konusu rakamın, SNB'nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar olması dikkati çekti.

Düşen hisse senedi ve sabit getirili piyasaların hisse ve tahvil portföyünün değerini düşürmesiyle SNB zarara dönerken, İsviçre frangının değer kazanması da Banka'nın gelirine olumsuz etki yaptı.

Son zamanlarda enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yükselten SNB'nin döviz pozisyonlarındaki zararı 131 milyar İsviçre frangı oldu. Banka'nın altın pozisyonu ise 400 milyon İsviçre frangı değer kazandı.

Banka, 2021'de 26 milyar İsviçre frangı kar açıklamış ve 6 milyar İsviçre frangı kar payı dağıtmıştı.

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