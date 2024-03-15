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Dünya

Soğuk hava dalgası Afganistan'da can aldı: 60 ölü

Afganistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle son 25 günde 60'tan fazla kişi yaşamını yitirdi.

AA15 Mart 2024 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Soğuk hava dalgası Afganistan'da can aldı: 60 ölü
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Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan aşırı kar, yağmur ve soğuk hava koşulları sebebiyle son 25 günde en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin de yaralandığını söyledi.

1600'den fazla evin de zarar gördüğünü belirten Saik, binlerce hayvanın telef olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Bamyan, Ghor, Sar-e Pol, Nuristan gibi ülkenin orta ve kuzey bölgelerindeki birçok ilde yollar ulaşıma kapandı.

Başkent Kabil'i Afganistan'ın kuzeyine bağlayan Saleng Tüneli'nin trafiğe açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Afganistan'da geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle 200'e yakın insan yaşamını yitirmişti.

Uzun yıllar çatışmaların yaşandığı Afganistan'da altyapının gelişememesi nedeniyle deprem, sel, aşırı yağış ve çığ gibi doğal afetlerde can kayıpları artabiliyor.

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