Soğuk havaya rağmen Filistin için yürüdüler

Cenevre'deki Neuve Meydanı'nda toplanan ve sayıları 10 bini aşan göstericiler, kent merkezinde saatlerce yürüdü.

Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajı içeren dövizler taşıdı.

Gazze'deki soykırıma ve çocukların öldürülmesine tepki gösteren eylemciler, Filistin'e destek amacıyla İngilizce, Fransızca ve Arapça sloganlar attı.

Göstericiler sık sık ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine sloganlar atarak Gazze için acil ateşkes çağrısını yineledi.

Eyleme katılan İsviçreli Jeremy, Filistin halkına yönelik baskıların vahim duruma ulaştığını belirtirken, Gazze halkına desteklerini ifade etti.

Diğer gösterici Marie, "Gösteriye Gazze halkına olan desteğimi göstermek için katıldım. Bunun (gösteri) hükümet düzeyinde bazı şeyleri değiştireceğini umuyorum. Böylelikle bu savaş ve işgal bitebilir. (Filistinlilerin hayatının) Gerçekten çok yakında iyileşeceğini umuyorum." dedi.

Göstericilerden Anna, "Gazzelileri desteklediğim ve onlarla dayanışma içerisinde olduğum için bu eyleme katıldı. Ateşkes ve Filistin işgalinin sona ermesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri için yoğun güvenlik önlemleri alındı.