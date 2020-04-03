03 Nisan 2020 Cuma 11:19 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:19

Koronavirüs ile mücadelede oldukça sert önlemler hayata geçirilmeye başlandı. Sağlık sisteminin çöktü ABD'de vaka sayısı giderek artıyor. Dünuyada salgının merkezi haline gelen ABD'de maske temininde ciddi problemler yaşanıyor. Trump, uzmanların maske kullanılması çağrısının ardından ihtiyaçları karşılamak için kolları sıvadı. ABD Başkanı Trump çareyi, soğuk savaş döneminde çıkarılan yasayı devreye sokmakta buldu. Savunma Üretim Yasası kapsamında 3M şirketinin N95 maskesi üretim ve dağıtımı devlet kontrolüne alındı. Firma yalnızca ABD'nin ihtiyaçları için üretim yapacak. Üretim ve dağıtımın koordinasyonunu Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) üstlenecek. Maskeler FEMA'ya satılacak.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ YASAYI DEVREYE SOKTU

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada maske ihtiyacı hızla artarken, ABD Başkanı Donald Trump soğuk savaş döneminde çıkarılan ve ulusal güvenlik açısından önemli ürünlerin arzını güvence altına almayı hedefleyen Savunma Üretim Yasası'nı devreye soktu.

HASTANELERDE MASKE SIKINTISI VAR

Söz konusu yasa kapsamında bir karar yayımlayan Trump, 3M firmasının N95 solunum maskesi üretim ve dağıtımını Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'na (FEMA) bağladı. Şirketin tüm üretim ve dağıtımı, FEMA koordinasyonuna alınacak.

Minneapolis'in en büyük yerel gazetelerinden Star Tribune'ün haberine göre, bu kararla Trump yönetimi, acil olarak ihtiyaç duyulan hastane maskelerinin dağıtımını hızlandırmak istiyor.

TÜM ÜRETİM FEMA KONTROLÜNE

3M CEO'su Mike Roman, önceki gün yaptığı açıklamada şirketin FEMA ile yakın iletişim halinde çalıştığını ve N95 maskenin küresel üretimini yıllık 2 milyar adede çıkarma yolunda olduklarını dile getirmişti.

Roman ayrıca, ABD'deki üretimi 60 gün içinde yüzde 40 artışla aylık 50 milyon maske seviyesine çıkaracaklarını belirtmişti.

Şirketin CEO'su, ABD'deki maske arzlarının yüzde 80'inin başta salgından en çok etkilenen New York ve Seattle'dakiler olmak üzere doğrudan sağlık tesislerine, kalan yüzde 20'nin de federal hükümetin ihtiyaçları için FEMA'ya gönderildiğini açıklamıştı.

Trump'ın kararının şirketin maske üretim ve dağıtımını tam olarak nasıl etkileyeceği belirsiz ancak FEMA'ya bu konuda daha fazla yetki verilmiş olacak.

3M şirketi ayrıca, Ford ile birlikte PAPR adı verilen motorlu hava temizleme solunum cihazı üreteceklerini duyurmuştu.

N95 maskeler, özellikle sağlık çalışanlarının koronavirüsten korunmasında büyük önem arz ediyor.