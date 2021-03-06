Sokotra Valisi, Sokotra Limanı müdürlüğüne ayrılıkçı güçlerden birinin getirilmesine karşı çıktı

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 08:08 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 08:09

Yemen Ulaştırma Bakanı Abdusselam Hamid'in, Sokotra Limanı Müdürü Riyad Süleyman'ı görevden alarak yerine GGK unsurlarından Muhammed Salim Muhammed'i ataması üzerine Vali Mahrus, Başbakan Muin Abdulmelik'e yazı gönderdi.

Mahrus, limana GGK unsurlarından birinin müdür tayin edilmesinin adadaki krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulundu ve Abdulmelik'ten alınan kararın iptalini talep etti.

Muhammed'in Sokotra Adası yerel yönetimiyle istişare edildikten sonra liman müdürlüğüne getirildiğini yalanlayan Mahrus, söz konusu adımın, GGK güçlerinin adada gerçekleştirdiği "darbeden" kaynaklanan sorunun çözümünü zorlaştıracağını kaydetti.

Yemen Ulaştırma Bakanı Abdusselam Hamid, BAE'ye ait bir gemiden limana askeri sevkiyat yapıldığının belirlenmesi üzerine Sokotra Limanı Müdürü Riyad Süleyman'ı görevden alarak yerine Muhammed Salim Muhammed'i getirmişti.

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, 25 Şubat'ta, BAE'nin Sokotra Limanı'na askeri araç sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Vali Mahrus, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, daha önce pek çok kez Sokotra Adası'ndaki ihlalleriyle gündeme gelen BAE'nin, gemiyle limana askeri araç indirdiğini ifade ederek, bunun, meşru hükümete ve yerel makamlara açıkça bir meydan okuma olduğunu kaydetmişti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos 2020'de İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül 2020'de Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda 2 askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.