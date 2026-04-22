  Somali açıklarında Panama bandıralı yük gemisi kaçırıldı
Somali açıklarında Panama bandıralı yük gemisi kaçırıldı

Somali'nin Puntland eyaleti açıklarında, Somalili korsanlar tarafından Panama bayraklı bir yük gemisi kaçırıldı.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 14:42
Ulusal basındaki haberlere göre, Panama'ya ait olduğu belirtilen yük gemisi, Puntland açıklarında kıyıya yakın seyir halindeyken silahlı korsanlar tarafından ele geçirildi.

Gemide 17 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, personelin sağlık durumu ve geminin götürüldüğü yer hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Olay, Somali kıyılarında son dönemde artan güvenlik endişelerinin gölgesinde yaşandı.

Özellikle yerel balıkçılar, yabancı balıkçı gemilerinin yasa dışı avcılık faaliyetlerinde bulunduğunu ve deniz kaynaklarını tükettiğini belirterek, sık sık şikayette bulunuyor.

Somali açıklarında korsanlık, 2000'li yılların sonlarında küresel ticareti tehdit eden önemli bir güvenlik sorunu haline gelmiş, uluslararası deniz kuvvetlerinin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

  • korsan saldırısı
  • gemide kaçırma
  • Puntland Somalisi

Çığlık sesine dayanamayıp kaçtılar! Kuyumcuda soygunu saniye saniye görüntülendi

