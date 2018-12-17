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Terör örgütü eş-Şebab'a karşı 15-16 Aralık'ta yapılan 6 hava saldırısında 62 örgüt üyesi öldürüldü

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de terör örgütü eş-Şebab'a karşı gerçekleştirdikleri hava saldırılarında 62 örgüt üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

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AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarındaki Gandarshe kasabasında 15-16 Aralık'ta terör örgütü eş-Şebab'a karşı düzenlenen 6 hava saldırısında 62 örgüt üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonda sivil kayıpların yaşanmadığının değerlendirildiği ifade edilirken, saldırıların Somali hükümetiyle iş birliği halinde yapıldığı kaydedildi.

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