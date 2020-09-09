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Dünya

Somali'de Cumhurbaşkanlığı yakınlarında canlı bomba saldırısı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı yakınlarında gerçekleştirilen canlı bomba eyleminde restorant havaya uçtu.

IHA09 Eylül 2020 Çarşamba 18:54 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:55
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Somali’nin başkenti Mogadişu’da intihar saldırısı gerçekleştirildi. Polis bölgeyi trafiğe kapatırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da saat 17.30 sularında Cumhurbaşkanlığı yakınındaki bir restorana giren bir teröristin kendisini havaya uçurduğu bildirildi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis ekipleri çevredeki yolları trafiğe kapattı. Saldırı sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

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