Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 70 ölü

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Mudug bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne hava operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Güvenlik güçlerince düzenlenen hava operasyonunda 70 örgüt üyesinin öldürüldüğü, 30 örgüt üyesinin yaralandığı aktarıldı.
Örgüte yönelik aynı bölgede dün düzen operasyonlarda da 150'den fazla Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
Somali ordusu, Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarını yoğunlaştırırken örgüt üyeleri ise sivil ve askeri bölgeleri hedef alıyor.