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Dünya

Somali'de intihar saldırısı! 20 ila 30 kişinin öldüğü tahmin ediliyor

Somali'nin Hiran bölgesinde düzenlenen iki intihar saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 14:15 - Güncelleme:
Somali'de intihar saldırısı! 20 ila 30 kişinin öldüğü tahmin ediliyor
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Hiran'ın ilçelerinden Mahas'ın Belediye Başkanı Momin Mohamed Halane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılarda tahminen 20 ila 30 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek çöken binalar nedeniyle ölü sayısının tam olarak belli olmadığını söyledi.

Halane, "Teröristler bu sabah ilçede iki intihar saldırısı düzenledi. Birincisi bir bina, ikincisi ise insanların alışveriş yaptığı bir pazarda meydana geldi. Saldırılarda çok sayıda sivil ve asker öldü." ifadesini kullandı.

Hedef alınan binanın, Eş-Şebab'a karşı operasyon yürüten güvenlik güçlerinin merkezi olduğu belirtildi.

Saldırının Eş-Şebab terör örgütü tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

  • Somali
  • intihar saldırısı
  • patlama

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