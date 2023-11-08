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Dünya

Somali'de sel 300 bin kişiyi evinden etti

Somali'de etkili olan şiddetli yağışlar ve seller sonucu 300 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki şiddetli yağışların neden olduğu sellerden yaklaşık 800 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
Somali'de sel 300 bin kişiyi evinden etti
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Abdulle, Jubaland ve Güney Batı eyaletleri başta olmak üzere özellikle Gedo, Bay ve Bakool bölgelerinde etkili olan yağışlar ve yol açtığı seller nedeniyle 300 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Somali'de sellerin yol açtığı can kayıplarına da değinen Abdulle, şimdiye kadar 29 kişinin cansız bedenine ulaştıkları bilgisini paylaştı.

Yağış ve sellerin etkili olduğu Somali ve komşu ülke Kenya'da son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanmıştı.

Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Kenya aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapmıştı. Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde ise "acil durum" ilan edilmişti.

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