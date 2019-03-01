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Somali´deki patlamada ölü sayısı 29'a yükseldi

Somali´nin başkenti Mogadişu´da dün yerel saatle 21:0'de meydan gelen bomba yüklü aracın patlatıldığı saldırıda ölü sayısı 29'a yükseldi. Yetkililer 80 kişinin de hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

  • DHA
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Patlama, şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiği. Otel önünde gerçekleşen patlama sonrası silah seslerinin duyuldu. Yetkileler patlamada 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.
 
Yerel basın, El Şebab'ın düzenlediği saldırıda, militanların patlama sonrası oteli bastıklarını, emniyet güçleri ile çatışmaya girdiklerini duyurdu. Ölenler arasında 10'dan fazla da polisin bulunduğu belirtiliyor. 
 
 
 
 

''Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı''

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