Somalili öğrenciler 2 bin dolar bağışta bulundu

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi, Türkiye'deki depremzedelere 2 bin dolar bağışta bulundu.

TDV Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi temsilcisi Abdurahman Mohamed Abdurahman ve beraberindekiler, büyükelçiliği ziyaret ederek, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Abdurahman ve beraberindekiler, depremden etkilenenlere yardım amacıyla topladıkları 2 bin dolar bağışı büyükelçilik yetkililerine teslim etti.

4 MİLYON DOLAR TOPLANMIŞTI



Somali'de Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için dün akşam başlatılan yardım kampanyasında şimdiye kadar 4 milyon dolar bağış toplanmıştı.