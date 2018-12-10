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Somalililerden Cumhurbaşkanı'ndan güvenoyunu geri alma girişimine tepki

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya verilen güvenoyunun geri alınması için bir grup milletvekilinin başlattığı girişim başkent Mogadişu'da protesto edildi.

  • AA
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Başkentteki Meçhul Asker Anıtı Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Meclis Başkanı'na sunulan önergeyi kınayan sloganlar attı.

Protestocular, girişimde bulunan milletvekillerini "ülkedeki demokratik süreci engellemekle" suçladı.

Meclis Başkan Yardımcılarından önergeye tepki

Somali Meclis Başkanı Muhammed Mursel Şeyh'in birinci yardımcısı Abdulveli Mudi ve ikinci yardımcısı Mehd Avad da Cumhurbaşkanı Fermacu'ya verilen güvenoyunun geri alınması için sunulan önergeye tepki gösterdi.

Mudi ve Avad, başkentte düzenledikleri basın toplantısında, 92 milletvekilinin sunduğu önergeyi "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

İkili ayrıca Somali Meclis Başkanı Şeyh'e önergeyi geri çekme çağrısında bulundu.

92 milletvekili önerge sunmuştu

Somali parlamentosunun alt kanadı Halk Meclisi'nden 92 milletvekili, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya verilen güvenoyunun geri alınması için Somali Meclis Başkanı Şeyh'e önerge sunmuştu.

Önergeyi veren milletvekilleri Cumhurbaşkanı Fermacu'yu "federal bölgelerin yönetimine aşırı müdahale etme, yerel yönetimlerin çalışmalarını engelleme, yetkilerini kötüye kullanma, ülke limanlarını kullanmak için bazı ülkelerle gizli anlaşma yapma ve Bakanlar Kurulu'nun bilgisi haricinde askeri komutanları atama ve görevden alma" gibi suçlarla itham ediyor.

Somali anayasasına göre parlamentonun her iki kanadındaki milletvekillerinin üçte ikisinin önerge lehine oy kullanması halinde cumhurbaşkanı görevden alınıyor.

Halk Meclisi ve Senato'dan oluşan Somali parlamentosunda 326 milletvekili bulunuyor.

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