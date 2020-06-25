Son 24 saatte Brezilya'da 1185, Meksika'da 947 kişi Kovid-19'dan öldü

AA 25 Haziran 2020 Perşembe 09:13 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:14

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1185 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 53 bin 830'a, vaka sayısı da 42 bin 725 artarak 1 milyon 188 bin 631'e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 238 bin 822 vaka ve 13 bin 352 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 295 kişinin ölümüne neden olan virüs, 103 bin 493 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayıs ayında 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

- MEKSİKA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE SON 24 SAATTE 947 KİŞİ ÖLDÜ



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 947 artarak 24 bin 324’e yükseldi. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 437 artışla 196 bin 847’ye çıktı. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 149 bin 318 olarak açıklandı.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

- HİNDİSTAN'DA SON 24 SAATTE 418 KİŞİ ÖLDÜ



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 418 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 894'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 16 bin 922 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 473 bin 105'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 271 bin 697 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.