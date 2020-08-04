AA 04 Ağustos 2020 Salı 10:25 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 10:25

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 6’sı yurt dışı kaynaklı 36 Kovid-19 vakası tespit edildi.



Yurt içi kaynaklı yeni vakalardan 28'ine Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 2'sine Liaoning eyaletinde rastlandı.



Toplam vaka sayısı ise 84 bin 464'e çıktı. Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'de, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 30 kişi iyileşti, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı ise 800.



Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı.

- GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21'i yurt dışı irtibatlı 34 Kovid-19 vakası tespit edildi.



Toplam vaka sayısının 14 bin 423'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 352 kişi iyileşti.



Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmayan ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 301.